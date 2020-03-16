4 أطعمة تقوي مناعتك وتحارب كورونا والفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يسعى الجميع للتسلح بجميع الأسلحة الطبيعية التي تحارب فيروس كورونا المعروف علميًا باسم كوفيد 19، خصوصًا أنه لا يوجد لقاح مضاد له حتى الآن.

ومكافحة العدوى والحماية من الإصابة بالفيروسات وخاصة كورونا، يعتمد في الأساس على مدى قوة مناعة الشخص التي تقاومه وتتغلب عليه.

لذا يجب عليك التركيز على الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والتي يذكرها الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365" خلال النقاط الآتية:

1- أطعمة تحتوي على فيتامين "سي":

الخضروات الورقية، والليمون والجوافة والفراولة والكيوي والفواكه الحمضية؛ كالبرتقال واليوسفي، إذ تحتوي على المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على تعزيز المناعة للجسم والوقاية من العدوى والأمراض.

2- أطعمة تحتوي على فيتامين "أ":

الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي؛ كالجزر والبطاطس والقرع العسلي والمشمش والكاكا والمانجو والخوخ، إضافة إلى الأسماك والكبدة.

ومن أهم وظائف فيتامين "أ"، رفع الحالة المناعية للجسم، والقدرة على مقاومة الأمراض، والعدوى عن طريق الجهاز التنفسي.

3- أطعمة تحتوي على فيتامين "هـ":

المكسرات؛ كالسوداني واللوز والكاجو واللوز والسمسم، إضافة إلى اللحوم والأسماك والحبوب الكاملة.

ويعتبر من أقوي مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعي ومحاربة الفيروسات.

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4 -المنتجات العشبية:

التي تحتوي على نسب عالية من المواد المضادة للأكسدة، كالشاي الأخضر واللينسون والحلبة والشمر والكركم والكركدية والزعتر، إضافة إلى أوراق الزيتون والمانجو، يتم تناولها بعد تنظيفها جيدًا.

5- أطعمة تحتوي على أوميجا 3:

تحتل الأسماك والمأكولات البحرية رأس هذه الأطعمة، خاصة الأسماك الدهنية كالمكريل والبوري والسالمون والتونة.

يمكن الحصول من زيت الزيتون وزيت بذر الكتان على مادة أوميجا 3، المضادة للأكسدة، ما تساعد على تقوية المناعة.

أمور تساعد على تقوية المناعة ومحاربة الفيروسات:

- المحافظة على مواعيد تناول الوجبات.

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن (يحتوي على الكميات الكافية والمتوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون).

- المحافظة على نمط الحياة الصحي كممارسة الرياضة.

- الاهتمام بالطهي الجيد للأطعمة قبل تناولها.

- فصل الأغذية الخام عن الأطعمة المطهية والمعدة للأكل.

- استخدام الأطباق والملاعق والأسطح النظيفة لتقديم واعداد الطعام.