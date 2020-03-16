إطلالات كارن وازن الـ ستريت ستايل.. استوحي أجمل الأفكار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 04:42 مساءً - تعتبر كارن وازن Karen Wazen واحدة من أشهر الفاشينيستا والإنفلونسرز في الوطن العربي، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة حيث يصل عدد متابعيها على الإنستقرام إلى 2.5 مليون متابع، وقد تميّزت بأسلوبها العصري في الموضة، ولهذا فقد جمعنا بالصور إطلالات كارن وازن الـ ستريت ستايل لنستوحي بعض الأفكار لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية وإليك بعض الأمثلة.



تنسيق شبابي في البنطلون الجلد اعتمدته كارن وازن:

لوك عصري في البنطلون الجلد وتوب من المخمل نسقته كارن وازن



اعتمدت كارن وازن Karen Wazen لوكْ شبابيًا وبطابع عصري، وقد اختارت فيه بنطلونًا من الجلد الأسود بقصة الخصر العالي والأرجل الواسعة، وقد نسقت معه توبْ قصيرة من المخمل باللون الزهري، وأكملت اللوك بحقيبة يد من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta وحذاء كعب عالٍ، وزينت الاطلالة بأقراط كبيرة من الكريستال على شكل قلوب.

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كارن وازن في لوك أنيق في التنورة والبليزر:

اطلالة أنيقة في التنورة الماكسي والبليزر اعتمدتها كارن وازن



اطلالة أنيقة من ديور Dior نسقتها كارن وازن Karen Wazen وقد اعتمدت فيها كلوش معرقة وصل طولها حد الكاحل، نسقت معه جاكيت بليزر رماديًا زينت خصره بحزام عريض من الجلد الأسود، وأكملت اللوك بحذاء كعب عال وحقيبة يد صغيرة من ديور Dior أيضاً.

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البدلة الرسمية على طريقة كارن وازن:

البدلة الرسمية على طريقة كارن وازن



شاهدنا كارن وازن Karen Wazen وقد اعتمدت البدلة الرسمية بأسلوب شبابي وعصري، وقد اختارتها باللون الأسود، وكانت مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معها توبْ قصيرةً وأكملت اللوك بحذاء بكعب منخفض وحقيبة يد باللون الذهبي الميتالك من ديور وقبعة سوداء أنيقة.

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جمبسوت بنفسجي اختارته كارن وازن:

جمبسوت باللون البنفسجي اعتمدته كارن وازن



اطلالة صباحية مميزة رصدناها لـ كارن وازن Karen Wazen وقد اختارت فيها جمبسوت باللون البنفسجي الغني بقصة مريحة وواسعة، وقد نسقت معه حقيبة يد من اللون ذاته وصندل كعب عال، وأكملت الاطلالة بأقراط براقة ملفتة ونظارات شمسية بقصة الطيار avaitor.



إطلالات كارن وازن الـ ستريت ستايل مميزة تجمع بين الأناقة والعصرية، جمعناها لك اليوم بالصور لتستوحي بعض الأفكار، وتتألقي في مناسبتك القادمة بأسلوب مواكب للموضة.

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