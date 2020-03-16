فساتين محجبات موضة ربيع 2020 من انستقرام الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 04:42 مساءً - تألقت الفاشينيستا المحجبات بأجمل الفساتين النهارية واخترن تصميمات تعكس لائحة الموضة العالمية لموسم ربيع وصيف 2020، من جهتنا أردنا أن نستعرض لكِ أجمل الموديلات لتستوحي منها ما يجدد اطلالتك هذا الموسم.



فساتين محجبات بموديل التونيك موضة الموسم

فساتين محجبات



بالنظر إلى حسابات الفاشينيستا على انستقرام سنلاحظ انتشار صيحة الفساتين المصممة على طراز التونيك الطويل، اعتمدي هذا الموديل لإطلالة عصرية وزينيه بحزام رفيع على أن يكون من نفس لون الحذاء واعتمري التوربان واكملي أناقتك بالحقيبة القش الرائجة.

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فساتين محجبات مطبعة بالورود موضة 2020

فساتين محجبات

لا تزال الفساتين الطويلة المطبعة بأنماط الورود الأبرز ضمن قائمة إتجاهات ربيع 2020، احرصي على تنسيقها مع طرحة أو توربان غير مطبع ويُفضل أن يكون بلون متوفر ضمن طبعة الفستان لتحصلي على طلة أنيقة ومتناسقة، جربي إكمال أناقتك بحزام من نفس لون الطرحة لتحددي منطقة الخصر، تجنبي النصيحة الأخيرة في حال كنتِ قصيرة القامة حتى لا تزيد من مشكلتك.

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فساتين محجبات A Line موضة ربيع 2020

فساتين محجبات

ضجت منصات عروض ربيع 2020 بالفساتين الواسعة بقصة A Line الرائجة وتعتبر هذه الصيحة الأنسب لكل امرأة ترغب في إطلالة مريحة تخفي جميع عيوب جسمها، اختاري فستان بطبعة المربعات الدارجة لتحصلي على اطلالة مواكبة لآخر مستجدات الموضة العالمية ويُفضل أن يكون بخصر عالي ليزيدك طولًا ونسقيه مع صندال بلاتفورم لخطوات مريحة.

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فساتين محجبات طبقات الأبرز في ربيع 2020

فساتين محجبات

لا خلاف على أن الفساتين المؤلفة من طبقات هى الأبرز هذا الربيع ونرشحها بقوة لصاحبات القوام النحيل لكونها من القصات التي تساعد في الظهور بحجم أكبر، نسقي فستان مونوكروم مع حزام ملون لإطلالة غير اعتيادية وانتعلي حذاء أسود مدبب.

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فساتين محجبات بليسيه موضة 2020

فساتين محجبات

تبني صيحة الفساتين المزينة بكسرات البليسيه لتحصلي على لوك أنثوي أنيق ولمزيد من التفرد اختاري موديل مطبع بالورود الفرحة، اطلالة مثالية للربيع أكمليها بصندال مريح وطرحة شيفون وحقيبة كتف متوسطة الحجم.