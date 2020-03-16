كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 04:42 مساءً - عام 2020 يحمل معه قصات شعر جديدة، بعضها قديم وتم تحديثه. من الصعب تسمية كل أنواع قصات الشعر وأسمائها في مقال واحد، لذا اخترنا أكثر القصات الترند لهذا العام، ستعجبك حتماً، خاصة أنّه تم اعتمادها من قبل كثيرات من النجمات: قصات شعر كيرلي، قصات شعر Long Lob، قصات شعر fluffy، قصات شعرBob، قصات شعر Modern Shag .

أنواع قصات الشعر وأسماؤها للنساء في عام 2020: قصة الكيرلي

قصة شعر كيرلي



المظهر الطبيعي سيد الموقف هنا، بقصات ناعمة لمظهر عفوي. بالنسبة للتجعيد المتموج، الكيرلي شديد الكثافة هذا العام. لذا، ننصحكِ بإضافة خصلات extension لإضافة حجم للشعر.

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أنواع قصات الشعر في عام 2020: قصات شعر Long Lob

قصة شعر Long Lob

عام 2020 هو عام التموّجات والكيرلي. بالمقابل تعود الغرّة القصيرة على الوجه بعد اختفاء لسنوات، مع شعر متموّج بتجعيدات ناعمة. هذه القصة تليق بجميع أنواع الوجوه: الممتلئة، والضعيفة، والبيضاوية، وغيرها. طول الشعر يصل حتى الأكتاف.

أنواع قصات الشعر في عام 2020: قصات شعرfluffy

قصة شعر fluffy

قصات شعر مع ثنية بسيطة، لطلّة حيوية مفعمة بالحياة. كيندال جينير هي المثال الأفضل لهذه القصة. تسريحة شعر بطول متناسق دون غرّة ظاهرة. هذه القصة تظهر عظام الخد في الوجه الممتلئ، وتظهر جمال الذقن والتكوينات الأخرى. نتوقع أن تكون قصة الموسم في ربيع وصيف 2020، وظهور عارضة الأزياء كيندال جينير بهذه القصة، سيرفع من أسهمها. لا ننصح بالشعر الاشقر هنا، بل بالبني، الكستنائي، وخصل خفيفة من الهايلايت.

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أنواع قصات الشعر في عام 2020: قصات شعرBob

قصة شعرBob

قصة شعر Bob ليست جديدة، بل هي من حقبة الستينات، وكانت توحي بالأناقة وبالطابع الأرستقراطي التقليدي الجميل، حتى اكتسبت شعبية كبيرة في أواخر العقد. تسريحة الشعر هنا ذات طابع كلاسيكي، وهذا الطابع سيطغى في العام الحالي. الغرّة هنا على طول الشعر، فلا غرّة قصيرة ولا بارزة. لا تدرجات ولا حاجة للحجم الكثيف. تليق هذه القصة كثيراً بالسهرات، وذلك نسبة لتاريخها الأرستقراطي. ننصحكِ بارتداء الأقراط الطويلة، التي تضفي طلّة في غاية الأناقة والسحر.

أنواع قصات الشعر عام 2020: قصات شعر modern shag

قصة شعر modern shag

حقبة السبعينات حتى التسعينات تعود مع تسريحة شعر الـ .modern shagهذه التسريحة تتضمن طبقات وحجماً كثيفاً للشعر، وتجانس كل أنواع الوجوه، الممتلئة والضعيفة، وحتى السيدة الطويلة والقصيرة. تتميز هذه القصة بأنها سهلة التسريح، ولا تحتاج إلى تصفيف شعر يومياً، بل تعزّز ظهورك بشكل عفوي، وتناسب جميع الأعمار؛ من العشرين حتى الأربعين. الغرّة القصيرة وتدرجات الخصل مطلوبة هنا؛ كي تضيف طلّة شبابية على مظهرك. الجميل بتسريحة الشعر هذه أنّها تناسب كل الإطلالات الكاجوال والرسمية.