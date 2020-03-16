كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 04:42 مساءً - في العادة، نعمد الى تقشير بشرة الوجه أو الجسم للتخلص من خلايا الجلد الميت والحصول على بشرة ناعمة. لكن هل فكرت يومياً في استخدام سكراب فروة الرأس؟ فالشعر القوي والصحي يبدأ بفروة رأس صحية، وهذه الميزة لا يمكن اكتسابها إلا من خلال القيام بتقشير فروة الرأس وتنظيفها بشكل دوري باستخدام سكراب فروة الرأس. ولذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل سكراب لفروة الرأس من المكونات الطبيعية، والى فوائد تقشير فروة الرأس.



فوائد تقشير فروة الرأس

فوائد سكراب فروة الرأس

يحفز تقشير فروة الرأس مرة في الأسبوع، بصيلات الشعر على النمو، ويجعلها أكثر قوة. كما يعمل على التخلص من التراكمات والزيوت والأوساخ التي تتركها منتجات تصفيف الشعر والعناية به على فروة الرأس، مثل الشامبو والبلسم والجل والسبراي وغيرها الكثير. إضافة الى أن المواظبة على استخدام سكراب فروة الرأس يساعد في إعادة التوازن الى مستويات الأس الهيدروجيني وإزالة السموم من فروة الرأس، مما ينشط الدورة الدموية ويجدّد الخلايا في فروة الرأس، ويسرّع عملية نمو الشعر ويعزز من قوته وكثافته، ويساعد في التخلص من الشعر الهش والتالف والمنفوش، والحصول على شعر لامع مفعم بالحيوية. كذلك، يعمل السكراب على تهدئة فروة الرأس ومدها بالترطيب اللازم، مما يجنبها الإصابة بالتقشر والحكة والقشرة.

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أفضل سكراب لفروة الرأس



سكراب السكر البني

سكراب السكر الأسمر لتقشير فروة الرأس

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اخلطي ملعقة كبيرة من السكر وثلاث ملاعق كبيرة من كريم مرطب وثلاث قطرات من أحد الزيوت العطرية، مثل زيت اللافندر أو زيت النعناع أو زيت شجرة الشاي... حركي المكونات جيداً الى تصبح خليطاً متجانساً. بللي شعرك بالماء وطبقي الخليط على فروة رأسك، ودلكيها برفق لمدة خمس دقائق باستخدام أطراف الأصابع. بعدها، اغسلي فروة رأسك وشعرك على الطريقة الاعتيادية.

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سكراب خل التفاح

اخلطي ربع كوب من خل التفاح وكوباً من الماء. حركي الخليط وضعيه في زجاجة رذاذ. طبقي الخليط على فروة رأسك ودلكيها جيداً بحركات دائرية هادئة باستخدام أطراف الأصابع. اتركي الخل على فروة رأسك لمدة عشر دقائق. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



سكراب صواد الخبز

سكراب السكر الأسمر لتقشير فروة الرأس

اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز ومقدار فنجان قهوة من الماء الدافئ. طبقي الخليط على فروة رأسك ودلكيها بحركات هادئة لمدة ثلاث دقائق. بعدها، اغسلي شعرك جيداً وشطفيه بالماء الدافئ.

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