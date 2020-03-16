مناكير لون عودي... خيارات رائعة ستعجبك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 04:42 مساءً - يعد اللون العودي من أجمل ألوان المناكير، كما أنه مناسب لكل الأوقات. فإن كنت ترغبين في تجربة المناكير باللون العودي، والتمتع بأظافر أنيقة وجذابة، سنقدم لك في ما يلي مجموعة مناكير لون عودي، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Pretty Vulgar Nail Liquor

Pretty Vulgar Nail Liquor



إنه مناكير بلون عودي رائع غير لامع يتناغم مع جميع ألوان البشرة، وهو يتميز بتركيبته المكثفة التي تدوم طويلاً على الأظافر. ضعي طبقتين منه على أظافرك، من ثم طبقي المناكير الشفاف اللامع للإضفاء لمسة مميزة على أظافرك.

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Marc Jacobs Beauty Nail

Marc Jacobs Beauty Nail



إنه من أرقى وأفخم ألوان المناكير العودي وأكثرها جمالاً، وقد صُمم بجودة وإتقان عاليين، فإذا كنت تبحثين عن طلاء أظافر مميز باللون العودي، فإن هذا المناكير من مارك جاكوب هو من أفضل الخيارات، فلا تترددي في تجربته.



Deborah Lippmann

Deborah Lippmann



يعد المناكير الغليتر من أكثر صيحات الأظافر رواجاً في هذا الموسم، لذلك فإن المناكير الغليتر باللون العودي من Deborah Lippmann هو خيار رائع لتجربته خلال هذا الموسم، فهو لون عصري وجذاب، وسيجعل أظافرك متلألئة كالنجوم.

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Butter London Nail Lacquer

Butter London Nail Lacquer



يوفر لك هذا المناكير تغطية مثالية لأظافرك باللون العودي الجذاب، فهو سيمنحها الإشراقة والتوهج. بإمكانك اعتماده في كل الأوقات، وهو يتناغم مع بشرتك مهما كان لونها. ضعي منه طبقتين للحصول على نتائج مرضية.



مناكير عودي بتصاميم عصرية



مناكير عودي مع اللون الزهري

مناكير عودي مع اللون الزهري



بإمكانك الحصول على أجمل تصاميم الأظافر من خلال اعتماد المناكير العودي الى جانب المناكير الزهري، كأن تستخدميهما جنباً الى جنب مع طبقة من المناكير الغليتر وطبقة أخرى من المناكير الشفاف اللامع.

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المناكير العودي المخطط بالذهبي

المناكير العودي المخطط بالذهبي



إن مزيج المناكير العودي مع المناكير باللون الذهبي هو خيار عصري رائع في مجال تزيين الأظافر، وهو ملائم جداً للسهرات والمناسبات. اعتمدي المناكير باللون العودي المخطط بطلاء الأظافر الذهبي وبطريقة معاكسة أيضاً، فذلك سيمنح أظافرك بريقاً جذاباً ولمسة في غاية الفخامة.



المناكير العودي الغليتر



إن إضافة المناكير الغليتر باللون الفضي الى أظافرك المطلية بطلاء الأظافر العودي سيمنحها مظهراً أنيقاً فائق الجاذبية. اعتمديه في المناسبات الى جانب الأكسسوارات الفضية الجذابة، مما سيضفي على إطلالتك الجمال والرقي.

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