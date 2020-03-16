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إليكِ أفضل أنواع السبراي لحماية الشعر

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 04:42 مساءً - إذا كنت تعرّضين شعرك بشكل دائم لآلات التجفيف الكهربائية والحارّة، فأنت من دون شك بحاجة إلى استخدام أحد هذه المستحضرات ذات تركيبة السبراي لحماية شعرك من التلف.


يشكّل سبراي حماية الشعر حاجزا فوق فروة الرأس يحمي خلايا الشعر وجذوره من التلف والضرر، ويحافظ على رطوبة الشعر.


في ما يأتي أفضل أنواع السبراي لحماية الشعر من التلف.


Ouai Memory Mist

Ouai Memory Mist
Ouai Memory Mist


يحمي الشعر من حرارة تصل إلى 450 درجة ويحبس الرطوبة في جذوره لمنعه من التقصّف والجفاف. وهو سبراي معطّر بروائح البنفسج والغاردينيا والمسك الأبيض.

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Kevin Murphy Heated Defense

Kevin Murphy Heated Defense
Kevin Murphy Heated Defense


تركيبة خفيفة وناعمة على الشعر، تصل حمايتها إلى 450 درجة، يحافظ على نعومة الشعر ولا يؤثر إطلاقاً في تسريحته.

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Redken Satinwear 04 Blow Dry Lotion

Redken Satinwear 04 Blow Dry Lotion
Redken Satinwear 04 Blow Dry Lotion


يأتي هذا السبراي بتركيبة اللوشن الجاف، يسهّل عملية تمشيط الشعر ويحميه ليس فقط من حرارة أدوات التجفيف الكهربائية إنما أيضاً من العوامل البيئية المضرّة به.


Kerastase Discipline Fluidissime Complete Anti-Frizz Care Spray

Kerastase
Kerastase


قد يكون هذا السبراي من أكثر الأنواع المستخدمة في صالونات تزيين الشعر، يستخدم على الشعر الرطب ليمنع تشابك خصلاته ويجعله تمشيطه سهلاً، يضفي لمعاناً واضحاً على الشعر ويعزّز حيويته.

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Living Proof Restore Instant Protection Hairspray

Living Proof Restore Instant Protection Hairspray
Living Proof Restore Instant Protection Hairspray


يساعد هذا السبراي في حماية الشعر من حرارة المجفّفات الكهربائية ومن أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تتسبّب بتلف الشعر وإرهاق فروة الرأس، وهو خالي من مادة السيليكون.


GHD Heat Protect Spray

GHD Heat Protect Spray
GHD Heat Protect Spray


بتركيبة غنيّة ومغذية للشعر، يمنح الخصلات مظهراً لامعاً ويجعلك شعرك حريريّ الملمس. يوزّع على شعر رطب وقبل استخدام المجفف الكهربائي ليحمي الشعر من تأثيره السلبي والضار.


Hai Beauty Concepts Style Prime Heat Protection Spray

Hai Beauty Concepts Style Prime Heat Protection Spray
Hai Beauty Concepts Style Prime Heat Protection Spray


مصنوع من التورمالين ، يحمي الشعر من حرارة المجفّفات الكهربائية ويجعله متيناً وقوياً. يستخدم بعد الاستحمام مباشرة ليترك الشعر ناعماً ونضراً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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