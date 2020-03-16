فيديو.. تونسية تتحدى الفيروس وتثير الجدل بـ رقصة كورونا

بثت الراقصة التونسية نرمين صفر، مقطع فيديو جديدا لرقصة أسمتها "رقصة الكورونا"، أثار الكثير من الجدل حولها، حيث ظهرت بفستان أحمر قصير من القطيفة مكشوف عند منطقة الصدر، وارتدت جوارب طويلة سوداء كشفت عن ساقيها.
وظهرت نرمين في بداية الفيديو ترتدي "ماسك" وتتحدث إلى متابعيها حول مرض "كوفيد-19" والمعروف بفيروس كورونا المستجد، ثم ارتدت قفازات طبية، وفي الخلفية موسيقى أغنية "سلم علي"، ورحبت بمتابعيها الذين بدأوا في الانضمام إلى فيديو "لايف" الذي بثته عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.
الفيديو الذي تصل مدته إلى 10 دقائق، لاقى تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها وجمهورها عبر فيس بوك، كما أثار الجدل والانتقادات اللاذعة بسبب ملابسها الجريئة، وما أسمته نرمين صفر بـ"رقصة كورونا".
وكان من بين آلاف التعليقات على الفيديو ما انتقد رقصها: "ده كدة انتي الكورونا"، و"بدل ما نرجع لربنا بنرقص"، و"والله؟ والرقص ده هو الحل؟".
فيما ساندها آخرون: "أيوة كدة خلينا نفك من المرض"، و"ما شاء الله عليكي حركاتك كتير حلوة".
وتثير نرمين صفر، الجدل من وقت لآخر، فقد سبق ورقصت بالعلم التونسي وهي بملابس مكشوفة، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، ما اعتبره كثيرون إساءة للمرأة التونسية وللراية الوطنية، كما سبق ورشحت نفسها للانتخابات التونسية في أغسطس الماضي، ما انتقده الكثيرون أيضا.
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