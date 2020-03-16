الناس بتهزر والموضوع خطر.. نصائح منة فضالي لمواجهة كورونا

انضمت الفنانة منة فضالي، لنجوم الفن الذين قدموا نصائح بسيطة وتوعوية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قدمت الفنانة الشابة عددا من نصائحها.

وقالت "فضالي": "سامعة شوية تعليقات زي متكلوش شكولاتة كورونا وناس بتهزر.. والموضوع بدأ ينتشر"، وتابعت في مقطع فيديو: "مفيش مشكلة إننا نمنع التجمعات الكتير ونمنع السلام على الأقل الفترة دي لغاية ما يتوصلوا لعلاج".

وتابعت منة فضالي: "أنا منعت دا ومنعت السلام وبقيت أقول السلام عليكم.. ياريت نلبس الجوانتي والكمامة.. ومش مهم شكلنا هيبقى عامل إزاي دي نصيحة مني كمواطنة".

يذكر أن الفنانة منة فضالي، تشارك في رمضان المقبل 2020، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج.