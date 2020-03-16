ألوان خريف وشتاء 2020.. متنوعة وساطعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنت تتطلعين لبدء العقد الجديد بجرعة كبيرة من ألوان الموضة، فإن 2020 هي سنة ظلال قوس قزح المتنوعة بامتياز، و كما رأينا على المدرجات، وفي تقرير شركة الألوان العالمية بانتون على حد سواء، يبدو أن الظلال الساطعة ستكون حاضرة في كل مكان طوال السنة، وبينما تعتبر الألوان الأساسية قوة مهيمنة، إلا أن المصممين فضلوا استخدامها في ظلال متفاوتة بين الداكن والقوي والغني والباهت لابتكار إطلالات أكثر حداثة.

ومن خلال التركيز على الإطلالات المحايدة في مجموعة متنوعة من الخامات والأقمشة والصور الظلية، قدم المصممون تشكيلة مبهجة من اتجاهات الألوان لعام 2020 اكتشفيها معنا:

الأبيض

رصدناه على مدرجات: شانيل، ديور، هيرميس، حيدر أكرمان، أوف وايت، كلوي

يعتبر الأبيض بنقائه وجاذبيته من ظلال الألوان التي يصعب ارتداؤها لسهولة اتساخها، لذلك فهو سيف ذو حدين لدى عشاق الموضة، وسواء كنت تعتبرين ارتدائه جرأة أم لا، فإن اللون الأبيض الناصع يثبت أنه طريق مضمون للحصول على إطلالة أنيقة ومميزة، كما أنه من أكثر ألوان الموضة الجريئة والأكثر كلاسيكية لعام 2020.

الأحمر الجريء

رصدناه على مدرجات: رودارتيه، فيرساتشي، بروينزا شولر، لونغشامب، جيفنشي، فالنتينو

يعتبر الأحمر الفاقع من أكثر ظلال الألوان جرأة على مر التاريخ، ويعكس هذا الظل الإثارة والشغف والثقة، كما يجعل المرأة تبدو أكثر جاذبية وأنوثة.

الكاميل

رصدناه على مدرجات: بربري، راغ آند بون، ماكس مارا، بالمين، سالفاتور فيراغامو، جوناثان أندرسون

أصبح ظل الكاميل من الظلال المفضلة في ساحة الموضة في المواسم الأخيرة، وقد أثبتت عروض خريف 2020 الأخيرة أن هذا الظل المحايد الدافئ لن يغيب في أي وقت قريب، وتضفي نغمات اللون الريفي الأنيقة شعورًا دافئًا وجذابًا مع الحفاظ على الانطباع المثالي على أي إطلالة.

الأصفر الباهت

رصدناه على مدرجات: مولي غودارد، ميو ميو، شانيل، مارك جايكوبس، برادا

الأصفر الباهت هو نقيض القوقحان الدافئ الذي اجتاح ساحة الموضة مؤخرًا، ويتميز بطبيعته الأنثوية الرقيقة، كما يعكس السعادة وسحر البراءة، وبظهوره على مدرجات أشهر العلامات التجارية، أثبت أنه يستحق التواجد على ساحة الموضة طوال السنة ليكون من أبرز الألوان في المواسم المقبلة.

الفلوري الأخضر

رصدناه على مدرجات: فيرساتشي، بوتيغا فينيتا، براندون ماكسويل، حيدر أكرمان

حصل أخضر النيون الشهير على تحديث جديد هذه السنة، هذه المرة في ظل الفلوري الأخضر الذي يبدو بارزًا حقًا وسط بحر من الألوان الأساسية التي ستهيمن على مشهد الموضة لسنة 2020، إنه ظل مرحا مثاليا لموسم الصيف وقد برز بقوة بإطلالات كاملة ضمن مجموعة بوتيغا فينيتا لموسم خريف وشتاء 2020/2021.

Advertisements

ألترامارين أخضر

رصدناه على مدرجات: لاكوست، لويفي، لونغشامب، سالفاتور فيراغامو

هذا الظل الداكن من اللون الأخضر يعكس الموقف الجاد والحازم، مما يجعله لونا جريئًا يتناسب تمامًا مع إطلالات العمل.

أزرق الدنيم الباهت

رصدناه على مدرجات: مارك جاكوبس، ريتشارد مالون، سان لوران، لونغشامب

على عكس الدنيم الحقيقي، فإن ظل الدنيم الباهت يعكس الحرية والأناقة والهدوء والدفء، وهي من الأمور التي يحتاج إليها العالم دائمًا، خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية، لذا فاعتماد هذا الظل يعكس الرعاية الذاتية.

الأزرق الكلاسيكي

رصدناه على مدرجات: لويفي، بالنسياغا، هيرمس، كينزو، أوسكار دي لارنتا، فالنتينو

إنه لون بانتون لعام 2020، وبعد أشهر قليلة من اختيار هذا الظل الهادئ والجريء كلون رئيس لسنة 2020، ظهر بقوة ضمن عروض خريف 2020 ليكشف عن جماله وجاذبتيه التي جعلت منه الظل المثالي لحضور أي حدث مسائي.

الفوشيا

رصدناه على مدرجات: كريستوفر جون رودجرز، شريمبس، إيكهاوس لاتا، فيرساتشي، فيفيان ويستوود، بوتيغا فينيتا

إنه اللون الرئيس لدى صناع الموضة لهذا العام، حيث احتكر ظل الفوشيا مجموعات خريف 2020، كما أصبح بالفعل من أكثر الظلال شعبية في صفوف نجوم ستايل الشارع طوال شهر الموضة، قد يبدو جريئا وغريبًا لكنه يضفي لمسة مبهجة وسحرية على أي زي ويجعله ملفتًا للأنظار.

الأسود

رصدناه على مدرجات: برادا، فالنتينو، بالينسياغا، ماكس مارا، ألبرتا فيريتي، فيرساتشي

يبدو هذا الظل أنيقًا في أي مظهر، هناك الكثير من الأسباب الوجيهة التي تجعل اللون الأسود عنصرًا أساسيًا في صناعة الموضة، وبالرغم من أن اللون الأسود لا يختفي أبدًا، إلا أنه في بعض الأحيان يشار إليه بكونه مملًا، لذلك من المذهل رؤيته صامدًا أمام انتشار الألوان الجريئة البارزة جدًا.

و في عروض خريف 2020، اختارت العديد من العلامات التجارية عرض سلسلة كاملة من الإطلالات السوداء بالكامل في أقمشة ومواد مختلفة، مما يسلط الضوء على التنوع الحقيقي لهذا اللون الأساسي.