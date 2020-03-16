محمد عبدالمنصف يحتفل بعيد ميلاد لقاء الخميسي: حبيبتي لي لي

احتفل محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة لقاء الخميسي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وشارك عبدالمنصف، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جمع فيه صورا ولقطات لزوجته لقاء الخميسي، في مهرجانات فنية، وخلال سفرهما في الخارج، مع أغنية تامر حسني "كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب".
وكتب عبدالمنصف في تعليقه على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد.. حبيبتي لي لي".
الفيديو تفاعل معه الجمهورعبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها: "ربنا يخليكو لبعض.. وعقبال العمر كله بصحة وخير وسعادة"، و"ماشاء الله ربنا يخليكم لبعض.. يا ريت كل الرجالة زيك"، و"عقبال 100 سنة.. ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم".
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