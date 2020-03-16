فيديو.. إيمي سالم تطلق تحدي الرقص في إجازة كورونا.. ومتابعون: "عسل"

دخلت الفنانة إيمي سالم، على خط تحدي التسلية خلال إجازة الـ15 يوما التي أقرتها الحكومة لطلبة الجامعات والمدارس، وذلك ضمن خطة احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشاركت إيمي، جمهورها ومتابعيها بفيديو لها من داخل منزلها وهي ترقص، وطلبت من جمهورها مشاركتها "تحدي الرقص"، لكسر الملل خلال إجازة مواجهة كورونا.

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وكتبت إيمي سالم، في تعليقها على الفيديو: "ده حاجه كدة خفيفة ممكن نعملها واحنا محبوسين في بيوتنا، نبص على الجزء الإيجابي في الحبس، وهو إن في حاجات كتير مسلية ممكن نعملها زي الـdance challenge ده، جربها بنفسك وصور واعملولي تاج، وتعالوا نرفه عن نفسنا، خليكم في أمان وحاولوا متخرجوش في أماكن فيها تجمعات كتير، وخليكوا متفائلين".

مقطع الفيديو تفاعل معه عدد كبير من متابعي وجمهور إيمي سالم، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها: "شخصية عسل والله"، و"لا دمك تقيل".

وليست المرة الأولى، التي تشارك فيها إيمي سالم، جمهورها الرقص ومتابعة المهرجانات، حيث كانت الفنانة إيمي سالم، قد استضافت من قبل مطرب المهرجانات عمر شاكوش، والذي قال في فيديو برومو برنامجها "نفسنة"، والذي استضافته فيه: "أنا وشاكوش عملنا عود البطل ليكي"، لتعلق "إيمي" على المقطع قائلة: "حبيبي يا أبو الجدعنة، إنت يا عمر الأصل طيب والصوت ماينفعش يتعيب، مبروك عليكم انت وحسن، عود البطل".