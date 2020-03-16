وجهت الفنانة هيدي كرم، رسالة لوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مشاركة صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها.
وأرفقت هيدي، تعليقًا على الصورة قالت خلاله: "مامي يا مامي، إنتي دايماً الجندي المجهول، إنتي مصدر القوة، الأرض الصلبة، الحكمة، الوعي والذكاء الفطري، إنتي مهما قلت عنك مش هعرف أوصفك، ربنا يخليكي لينا ويخلينا ليكي بكل مشاكلنا وقصصنا وتعبنا، وتفضلي دايماً منورة حياتنا".
وتابعت الفنانة خلال تعليقها: " ملحوظة.. ده ميمنعش اني ساعات ببقى هتجنن وأخرج من هدومي منك، بس تفضلي دايماً أكبر نعمة في حياتنا كلنا، كل سنة وانتي طيبة يا أمي، بحبك".
وكانت هيدي شاركت عبر حسابها على Instagram مقطع فيديو حددت فيه مجموعة من الصفات التي ورثتها عن والدتها.
وقالت هيدي كرم إنها ورثت عن أمها العديد من الصفات ومنها حب الطبخ، فوالدتها طباخة ماهرة وهي أيضا كذلك، وأيضا حب الحيوانات والعطف عليها، والحرص على النظام والترتيب، والانضباط في المواعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. هيدي كرم توجه رسالة مؤثرة لوالدتها: جندي مجهول ومصدر القوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.