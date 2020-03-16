أبرز 9 اتجاهات من أسبوع الموضة في باريس لموسم شتاء 2020/2021

على مدى 8 أيام خلال أسبوع الموضة في باريس، قدمت أشهر دور الأزياء في العاصمة الفرنسية أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات، بعضها رأيناه من قبل في نيويورك ولندن وميلانو، وبعضها الآخر -كاللاتكس والبدلات المخملية- كان فريدا من نوعه لمدينة الأضواء. فيما يلي أبرز 9 اتجاهات من أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف/ شتاء 2020/2021، والتي نتوقع رؤيتها في كل الأشهر الستة القادمة.

اللاتكس

شق النسيج المثير طريقه إلى عدد من مجموعات خريف 2020، فبرز في عرض أوف وايت على شكل جوارب عالية حتى الفخذ، وفي عرض بالنسياغا على شكل عباءة حمراء زاهية مصنوعة من نفس القماش الجريء، وأتى في عرض آخر زيا كاملا مكونا من فستان بلايزر بأكتاف عريضة منسق مع بنطلون ليغينغز مطابق من نفس القماش اللامع وزوج من بوت الكاحل الجلدي، فيما قدمت سان لوران مختلف الأزياء مصنوعة من اللاتكس.

إطلالات الأحمر



سيطر ظل البرتقالي المحروق على مدرجات أسبوع الموضة في ميلانو، ولكن في باريس كان الظل الأكثر بروزا هو الأحمر الجريء، وقد لون مختلف القطع الخريفية ضمن عروض ألتوزارا، جيفنشي، هيرميس، وموغلر.

طبعات أزهار بخلفيات داكنة

أثبتت طبعات الزهور بخلفيات داكنة اللون تواجدها في عروض باريس، وأتت الفساتين مطبعة بباقات من الزهور المزاجية ضمن عروض سيلين، درايز فان نوتن، إيلي صعب، كما أتت زهور الكرز في ظلال داكنة ضمن عروض بالنسياغا وغامبتيستا فالي.

القرن الخامس عشر

أعاد المصممون الفرنسيون إحياء الصور الظلية الرومانسية من أوقات العصور الوسطى على مدرجاتهم لموسم خريف 2020، وأشارت علامة باكو رابان إلى أردية رجال الدين في القرن الخامس عشر ودرع جان دارك ضمن مجموعتها، في حين عرضت آن ديميوليميستر وبالمين الكثير من الأزياء المستوحاة من فيلم "الأميرة العروس".

الأسود والأبيض



كان الأسود والأبيض اللونين الأساسيين في عروض العاصمة الفرنسية، وقد قامت علامة أكريس بجمع طبعات المونوكروم معا لمضاعفة الدراما، في حين أضفت إيسي مياكي بعض الإثارة على كاب بطبعة غرافيكية بالأبيض والأسود، أما ألكسندر ماكوين فقدم بدلات البنطلون بطيات صدر بيضاء مميزة.

بدلات مخملية

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جاذبية البدلة الفخمة كانت حاضرة بقوة في عروض باريس، وبالتحديد الإصدارات المخملية في ظلال غنية مثل البرغندي وبني الشوكولاتة والذهبي، وفي عرض Redemption برزت بدلة فخمة مكونة من قطعتين منسقة مع بلوزة من الترتر، أما في عرض Acne Studios فتم تنسيق البدلات المخملية من أحذية مسطحة مزينة بالفرو.

القلنسوات الدرامية

ظهرت القلنسوات على مختلف المدرجات، مستحضرة كل شيء من القلق من فيروس كورونا إلى رهاب المصورين. و في عرض Comme des Garçons برزت قلنسوة على شكل قفص يمكن أن تبقيك بعيدة عن الجراثيم في موسم الخريف، أما قلنسوات التريكو من كينزو فيمكنك استخدامها لتغطية الوجه وإخفاء هويتك.

التطريزات الذهبية

قدم المصممون تشكيلة واسعة من التصاميم بتطريزات ذهبية كالفساتين المطرزة بالكامل بالزخرفات الذهبية، بدلات البروكاد المطرزة وسترات البلايزر المتلألئة، وظهر الظل المضيء على العديد من الإطلالات لمختلف العلامات التجارية مثل Acne Studios وسيلين وروشاس.

ربطات العنق

إكسسوارات العنق هي الأخرى لم تكن غائبة عن عروض المدرجات سواء في نيويورك أو باريس، من ربطات العنق المزخرفة بشكل مرح في عرض Thom browne إلى ربطة عنق سوداء كبيرة الحجم في عرض شانيل، كانت فعلا هي الإكسسوارات المعتمدة في كل مكان.

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