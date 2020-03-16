أنجلينا جولي تلفت الأنظار بتصاميم اللون البيج لتضفي المزيد من السحر

خطفت النجمة الأميركية أنجلينا جولي Angelina Jolie الأنظار في إطلالتها الأخيرة، متألقة بموضة اللونين الابيض والبيج الأحب على قلبها، لتضفي المزيد من السحر والأناقة على اختياراتها. فلنواكب أسلوبها العفوي والمريح حين تتمايل برفقة أولادها في ساعات النهار.

شاهدي كيف خطفت أنجلينا جولي الأنظار بأناقتها الملفتة برفقة ابنتها فيفيان Vivienne في شوارع لوس أنجلوس.

تكثر النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie من ارتداء اللون البيج في ساعات النهار، ولا تتردد بتنسيقه مع التدرجات البيضاء الساحرة. وهذا ما لفتنا في أحدث إطلالة لها مرتدية الفستان الابيض الواسع والمريح الذي ينسدل الى حدود الكاحل مع طبقات الأقمشة الممتالية والتي تأتي غير مستقيمة. واللافت أناقة المعطف الشتوي الذي أتى بقصة مستقيمة مع اللون البيج الفاتح، فبدت أنيقة وملفتة للنظر مع الياقة العريضة والأزرار السوداء المستقيمة على الجوانب.

كما تألقت أنجلينا جولي Angelina Jolie بموضة الفستان الواسع باللون الابيض بتوقيع دار The Row مع القصة المتطايرة التي لا تظهر مفاتن الجسم لتصل الى حدود الكاحل بصيحات مريحة وكاجوال لإطلالات النهار. ولم تتخلى عن المعاطف البيج في العديد من إطلالاتها ونسّقته مع التنانير البيضاء الواسعة والتوبات الضيقة.

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