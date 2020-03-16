ماذا يحدث عند تناول شاي البابونج يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعتبر شاي البابونج من العلاجات المنزلية الهامة، التي تفيد في شكاوى المعدة والأمعاء وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى فضلا عن مذاقه الممتع.

خفض ضغط الدم

تناول شاي البابونج بصورة منتظمة يمكن أن يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية؛ حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة به على تقوية عضلة القلب.

المساعدة على علاج الالتهاب

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يحتوي شاي البابونج على مواد مضادة للالتهابات، وهو ما يساعد على علاج الكثير من الأمراض؛ نظرا لأن الالتهاب الخفيف المزمن قد يكون سببا في العديد من الأمراض، مثل مرض الزهايمر أو الاكتئاب.

الحد خطر الإصابة بالسرطان

لا تقتصر فائدة الأبيجينين، وهو أحد المواد الموجودة في شاي البابونج، على تأثيره المهدئ فحسب، بل يمكن استخدامه في علاج السرطان أيضا، وقد أظهرت بعض الدراسات بالفعل أن هذه المادة الفعالة قادرة على منع تكاثر الخلايا السرطانية.

التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي وآلام الدورة الشهرية

يمتاز شاي البابونج بتأثير مفيد في حالات انتفاخ البطن والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، كما أنه يخفف أيضا من تقلصات الدورة الشهرية.