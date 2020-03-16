وجهت الفنانة كندة علوش، رسالة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بضرورة توخي الحذر للوقاية من فيروس كورونا. وقالت كندة خلال تغريدتها: "واجبنا اليوم، أكتر من أي وقت، نوعي بعض، نساعد بعض، نقف مع بعض، حتى ولو من خلال الدعم النفسي والمعنوي.. ضروري نتعامل مع الموضوع بنضج ما نروج الإشاعات ونحاول نحصل على المعلومة من مصادر موثوقة ونوصلها للناس إلى ماعندن منفذ". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش توجه رسالة لجمهورها: ضروري نتعامل مع كورونا بنضج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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