لم يفوت الشعب اللبناني الفرصة لوضع لمسته الخاصة على الأزمة التي يمر بها العالم بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث واجهوا العزل الذي طبقوه على أنفسهم عن طريق الرقص في الشرفات على أنغام أغنية "بنت الجيران" لكل من حسن شاكوش وعمر كمال، تكرارًا لما شهدته بعض المدن الإيطالية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الأيام القليلة الماضية بعض الفيديوهات يظهر خلالها المواطنون الإيطاليون يرقصون ويغنون ويعزفون الموسيقى في الشرفات، حيث يخضع الشعب الغيطالي بالكامل للعزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وإصابة الآلاف ووفاة المئات.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي: بنت الجيران حرفيا
وانتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من لبنان تظهر خلاله بعض الفتيات اللبنانيات يرقصن في الشرفات والبلكونات على أنغام الأغنية الشهيرة "بنت الجيران"، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا عليه قائلين: "بنت الجيران حرفيًا"، و"الشعب الفرفوش رزق".
وأعلن المجلس الأعلى اللبناني التعبئة العامة في البلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، فيما قال الرئيس ميشال عون إن البلاد في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا، وعلى الجميع مواصلة العمل من منازلهم، في الوقت الذي أعلنت فيه المصارف تعطيل العمل حتى 29 مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر على الطريقة الإيطالية.. لبنانيات يتحدين كورونا بالرقص على "بنت الجيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.