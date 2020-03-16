الامارات | قتيلان في تدافع مساجين خلال احتجاج في سجن أردني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل سجينان في أعمال شغب وقعت مساء الأحد في سجن في محافظة إربد شمال الأردن إحتجاجا على قرار السلطات منع الزيارات لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن متحدث باسم مديرية الأمن العام قوله إن "قوات الأمن سيطرت على أعمال شغب قام بها عدد من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل إربد (89 كلم شمال عمان) احتجاجاً على قرار منع الزيارة لمدة أسبوعين".

وأضاف إنه "جرى إسعاف نزيلين للمستشفى أصيبا نتيجة التدافع والسقوط داخل المركز، وما لبثا أن فارقا الحياة".

وأوضح المصدر إن "القوة الأمنية ما زالت تتواجد في المركز لفرض الأمن وحفظ النظام وإتمام السيطرة داخل المركز".

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الزاز قرر السبت "وقف زيارة السجون والمستشفيات حتى إشعار آخر" ضمن إجراءات إتخذتها الحكومة الأردنية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

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