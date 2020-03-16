أسما شريف منير بـ"لوك" جديد.. ومتابعيها: شبه هند صبري

حرصت الإعلامية أسما شريف منير على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وظهرت أسما في الصور بنظارة سوداء، وجاءت من ضمن تعليقات متابعيها: "ستايل ده مش لايق عليكي، شبه هند صبري، الحلوة بزيادة".

أسما شريف منير تطرح كتاب "طلقني"

يذكر أن أسما شريف منير طرحت مؤخرا كتابها الأول "طلقني" الذي يتناول تجربة انفصالها عن زوجها الأول ووالد ‏ابنتها.