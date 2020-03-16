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حرصت الإعلامية أسما شريف منير على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت أسما في الصور بنظارة سوداء، وجاءت من ضمن تعليقات متابعيها: "ستايل ده مش لايق عليكي، شبه هند صبري، الحلوة بزيادة".
أسما شريف منير تطرح كتاب "طلقني"
يذكر أن أسما شريف منير طرحت مؤخرا كتابها الأول "طلقني" الذي يتناول تجربة انفصالها عن زوجها الأول ووالد ابنتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير بـ"لوك" جديد.. ومتابعيها: شبه هند صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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