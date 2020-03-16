فيديو.. عمر كمال يغازل جوهرة بعد وصلة رقص على أنغام "عود البطل"

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، اليوم الاثنين بوصلة رقص جديدة، على المهرجان الشعبي "عود البطل"، بهوت شورت جينز "كاتينج" وهاف ستوميك باللون الكرال الفاتح.
ونشر مطرب الأغنية عمر كمال، المقطع، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مُعلقًا: "جوجو" مُرفقًا التعليق بوجوه تعبيرية.
وتفاعل العديد من الرواد مع الرقصة، ومنشور صاحب الأغنية.
شائعة ارتباط جوهرة وعمر كمال
وكانت شائعة روّجت مؤخرًا، وأثارت الكثير من الجدل حول ارتباط الراقصة جوهرة ومغني المهرجانات الشعبية عمر كمال، إلا أنَّ جوهرة نفت تلك الأنباء، ونفاها عمر كمال أيضا في تصريحات إعلامية.
كان أول ظهور لصاحب "عود البطل" وجوهرة بعد أزمة الفيديوهات المسربة لها منذ عدة أيام، حيث نشر مجموعة من الصور له برفقتها، أمضيا سويا يوما وصفه بالـ"رائعًا"، وشارك تلك الصور مع جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا.
وتفاعل جمهور ومتابعي جوهرة مع الصور، وكان من بين التعليقات: "هي مراتك فعلا ولا إيه؟"، و"دا انتوا حلويات"، و"حلوين أوووي".
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