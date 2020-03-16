نصائح مفيدة عند شراء أجهزة تنقية الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشارت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إلى تزايد الطلب على أجهزة تنقية الهواء حاليا بسبب فيروس كورونا، الذي تفشى في الكثير من البلدان حول العالم، وأوضحت الهيئة الألمانية بعض النصائح والإرشادات المفيدة عند شراء هذه الأجهزة والتعامل معها.

لا تقتصر أهمية أجهزة تقنية الهواء على إزالة حبوب اللقاح والروائح الكريهة فحسب، بل إنها تساعد في إزالة الفيروسات والبكتريا من هواء الغرفة أيضا، ولذلك نصح الخبراء الألمان بضرورة تغيير فلتر جهاز تنقية الهواء حسب تعليمات الشركة المنتجة لضمان الفعالية الكاملة للجهاز، ويمكن إعادة طلب هذه الفلاتر بسهولة.

علاوة على أنه يجب مراعاة اختيار الموديل الذي يتناسب مع تصميم الغرفة، نظرا لأن هناك اختلافات بين أجهزة تنقية الهواء، والتي تعمل أيضا على إزالة ما يعرف باسم الفورمالديهايد من الهواء، وهي مادة سامة تنبعث من قطع الأثاث، كما تقوم هذه الأجهزة بالتخلص من رائحة السجائر في الغرفة.

وأضافت الهيئة الألمانية أن هناك بعض الموديلات من أجهزة تنقية الهواء يمكن التحكم فيها عن طريق تطبيق الهواتف الذكية، فضلا عن إمكانية دمجها في نظام المنزل الذكي.