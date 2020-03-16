أم إبراهيم: كان رزقي باليوم.. دلوقتي مسؤولة عن صوبة زراعية

قالت الست أم إبراهيم مزارعة من الأقصر، إنها كانت تعاني منذ فترة من ضيق الحال، وبعدها منحتها جمعية "مصر الخير" قطعة أرض وساعدتها في زراعة الأرض: "كان زمان رزقي باليوم، وممكن أطلع الشغل مرة ألقي ومرة ملقاش، والحياة كانت ماشية".

وأضافت "أم إبراهيم"، خلال استضافتها ببرنامج "أتوبيس السعادة"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، والمذاع على فضائية "DMC"، "أدوني الأرض والصوبة الزراعية وجاهزة زرع وسماد، وإحنا بنجمع وبيدونا فلوسنا"، موضحة أن الجمعية تحصل المحاصيل الزراعية من الأرض الخاصة بها: "بيحصلوا منا كل 3 أيام ممكن آخد 1200 وممكن 900 جنيه، وبقيت في عيشة ونعمه تامة".

وأكدت أنها تبدأ يومها في الـ 7 صباحا حتى الـ 2 ظهرا: "أنا اللي معايا هيموتوا على القعدة دي، وطول ما إحنا قاعدين بنزغرد، والحياة حلوة والقعدة حلوة والبركة في مصر الخير".