أعراض سرطان الشفاه وكيفية الوقاية منه

لا يفرق سرطان الشفاه بين العليا أو السفلي ولكنه دارج في الأخيرة، وتبدأ في الخلايا الرقيقة والمسطحة في الطبقات المتوسطة والخارجية من الجلد والتي تُسمَّى الخلايا الحرشفية.

عاده ما ينطوي علاج سرطان الشفاه على عملية جراحية لإزالة السرطان. بالنسبة لسرطانات الشفاه الصغيرة، قد تكون الجراحة إجراء بسيطًا مع أقل درجة ممكنة من التأثير على مظهرك.

ويستعرض "هُن" في التقرير التالي أعراض وطرق الوقاية من سرطان الشفاه، وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض سرطان الشفاه

ظهور بقعة مرتفعة قليلًا على الشفاه مُتبدِّلة اللون تميل إلى اللون الأبيض

قرحة لا تُشفى على الشفاه

وخز أو ألم أو خدر الشفاه أو الجلد المحيط بالفم

أسباب سرطان الشفاه

سبب سرطان الشفتين غير واضح، وبشكل عام، يبدأ السرطان عندما تحدث تغييرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا، ويحتوي الحمض النووي للخلية على الإرشادات التي تخبر الخلية بما يجب القيام به، حيث تخبر التغيُّرات الخلايا بالبدء في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه والاستمرار في العيش في الوقت الذي تموت فيه الخلايا السليمة.

تشكِّل هذه الخلايا المتراكمة وَرمًا؛ ومن ثَمَّ يمكن أن تغزو أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها.

عوامل تزيد من خطر إصابتكَ بسرطان الشفاه

استخدام التبغ من أي نوع، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والغَليون والشمة والسعوط وغيرها.

البشرة الفاتحة.

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تعرض شفتيكَ لأشعة الشمس بشكل زائد.

ضعف جهاز المناعة.

الوقاية من سرطان الشفاه

توقفْ عن تعاطي التبغ أو لا تبدأ في استخدامه

إذا كنتَ تستعمل التبغ، فاقلِع عن ذلكَ، إذا لم تكن تستعمل التبغ، فلا تفكِّر في ذلكَ من الأساس، يعرِّض استعمال التبغ، سواء بالتدخين أو بالمضغ خلايا فمكَ إلى مواد كيمائية خطيرة مسبِّبة للسرطان.

تجنَّبِ الشمس خلال فترة منتصف النهار.

بالنسبة للعديد من الأفراد في أمريكا الشمالية، تكون أشعة الشمس في ذروتها في الفترة التي تتراوح بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً؛ لذلك عليك تحديد مواعيد الأنشطة الخارجية في أوقات أخرى من اليوم، حتى في فصل الشتاء أو عندما تكون السماء ملبَّدة بالغيوم.

استخدم مستحضرًا واقيًا من الشمس واسع النطاق مع عامل وقاية شمسي (SPF) لا يقل عن 30، حتى في الأيام الملَّبدة بالغيوم

ضَعْ مُستحضَرًا واقِيًا من الشمس بكمية كبيرة، وكَرِّر وضعه كل ساعتين — أو أكثر عند السباحة أو التعرُّق.

تجنَّب أسِرَّة تسمير الجلد

تبعث أسِرَّة تسمير الجلد الأشعة فوق البنفسجية، ويُمكن أن تَزيد من خطورة الإصابة بسرطان الشفتين.