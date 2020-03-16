يعد القولون العصبي، واحدا من الأمراض الشائعة والملازمة للعديد من الأشخاص الذين يعانون عادة من آلام في البطن والإمساك أو الإسهال، فضلا عن انتفاخات البطن، ونزول البراز المخاطي. وإليك أعراض القولون العصبي، وفقًا لموقع "بولدسكاي": مشاكل في التبول آلام وتشنجات في البطن آلام في الظهر Advertisements الغثيان صداع الرأس التعب والإرهاق ألم أثناء ممارسة العلاقة الزوجية لدى النّساء رائحة كريهة للفم. القلق والكآبة المُرتبطين بالإحراج والشعور بعدم الراحة

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