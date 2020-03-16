طريقة عمل طاجن سمك تونة في الفرن

حضري لأسرتك على طاولة طعامك، اليوم، طاجن سمك تونة في الفرن، بحلقات البصل والطماطم بخطوات الشيف غادة التلي. المقادير سمك تونة ملح - فلفل أسود كزبرة جافة عصير ليمون طماطم حلقات فلفل أخضر رومي Advertisements بصل ثوم مفروم بهارات زيت زيتون كمون طريقة تحضير سمك تونة في الفرن قومي بتتبيل السمك بالكزبرة والكمون والملح والفلفل وعصير الليمون والثوم والبهارات والزيت. رصي حلقات البصل والطماطم والفلفل، في طاجن بايركس، ثم ضعي السمك المُتبل. ادخليه الفرن حتى ينضج.

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