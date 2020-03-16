طريقة عمل سبرنج رول باللحمة والسجق

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع المقبلات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق سبرنج رول لحمة مفرومة بصل ثوم فلفل حار جبنة موتزاريلا بصل وثوم بودرة Advertisements جوزة الطيب زيت للقلي ملح وفلفل يقدم مع بقدونس مفروم وبطاطس شيبس كاتشب ومايونيز ومستردة طريقة عمل سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق يشوح البصل مع الثوم ثم تضاف اللحمة المفرومة والسجق. يضاف الفلفل الحار وتتبل بالثوم والبصل البودرة. يضاف الملح والفلفل وتقلب جيدًا. يفرد ورق اسبرنج رول ثم تحشى بالخلطة ثم تغلق وتلصق بالماء والدقيق. يقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي ويقدم مع البطاطس الشبس والكاتشب والمستردة والمايونيز.

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