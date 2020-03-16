لمياء تتحدى إعاقتها: سجلت أكثر من 700 كتاب للمكفوفين ومكملتش تعليمي

قالت لمياء عثمان إنها سجلت مئات الكتب الصوتية للمكفوفين رغم إصابتها بشلل الأطفال وهي بعمر 9 أشهر، إنها استكملت تعليمها حتى المرحلة السادسة الابتدائية لتتوقف بعدها وتبدأ في القراءة: "مكملتش تعليمي، وكنت بحب القراءه جدا، ودرست لحد 6 ابتدائي".

وأضافت "عثمان" خلال استضافتها ببرنامج "أتوبيس السعادة"، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها وبسبب حبها في القراءة قررت في تسجيل كتب للمكفوفين حتى ينجحوا في القراءة والمعرفة: "كنت حاسة إنهم محرومين من حاجه عندي، وده كان حلمي وأنا عندي 10 سنين، وكان نفسي يبقوا مبسوطين زيي".

وأوضحت أن القراءة وفرت لها الحياة في أزمنة مختلفة وأماكن عدة: "الكتاب كل يوم دنيا جديدة"، مؤكدة أنها سجلت الكتب في سن الثلاثين ونجحت في تسجيل 700 كتاب في مجالات ثقافية وعلمية وأدبية وسير ذاتية.

وأشار إلى أنها تعلمت العمل على الكمبيوتر في عمر الثلاثين عاما: "مكنتش أعرف عنه أي حاجة، وصممت اتعلم عليه، واتعلمت الكتابة والتسجيل والمونتاج والرفع على الإنترنت، وده لأني كنت حابه ده".