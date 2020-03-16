"من غير ما نبوظ الريجيم".. طريقة عمل جاتو شاتو دايت 

تبحث ربات البيوت عن طريقة سهلة وسريعة لعمل حلوى جاتو شاتو، بمكونات تتناسب مع الحمية الغذائية، مع الاحتفاظ بمذاقه اللذيذ. وقدمت الشيف سالي فؤاد خبيرة التغذية ومقدمة برنامج "حلو وحادق" على قناة CBC طريقة "صحية"، لإعداد جاتو شاتو دايت. مقادير جاتو شاتو دايت بيض دقيق أبيض زيت سكر ناعم حليب كاكاو خام بكينج بودر فانيليا Advertisements ملح طريقة تحضير جاتو شاتو دايت - إضافة السكر والحليب، وخلطتهما جيدا. - إضافة الزيت والفانيليا على الخليط السابق، للحصول على قوام كريمي. - إضافة الكاكاو مع الاستمرار في الخلط. - إضافة الدقيق والبكينج بودر، وضرب الخليط جيداً في الخلاط. - وضع الخليط الكريمي في صينية مدهونة بالزيت، داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة. - تترك لتهدأ ثم تُوضع في الثلاجة وتقدم بعد أن تبرد.

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