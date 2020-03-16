هل تناول أطعمة معينة يقي من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إنه هناك تأثير مباشر للأطعمة على فيروس كورونا المعروف عليما باسم "كوفيد-19"، ولكن الغذاء الصحي يزيد من مناعة الجسم وبالتالي يقلل ظهور أعراض شديدة أو مضاعفات من المرض.

وأضاف خلال حوار له مع "البيان" الإماراتي"، إن إصابة الشخص من عدمها مرتبطة بالعادات الصحية الجيّدة كغسل الأيدي وآداب السعال، وتجنّب التجمعات الكبيرة وخاصّة بدون تهوية جيّدة.

وتابع: "الطعام الجيّد، وممارسة الرياضة والنوم الجيّد، كل هذه عوامل تزيد من مناعة الجسم وتقلل من المضاعفات التي قد يسببّها الفيروس".

وطالب باتباع آداب النظافة العامّة الشخصية من تنظيف الأيدي إلى آداب السعال والعطس وتجنّب مخالطة المصابين.