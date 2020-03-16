كيف تخسر وزنك بالأكل؟.. تناول الطعم ببطء

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت دراسة حديثة أن تناول الطعام ببطء يساعد على تخفيض وزن الجسم، وذلك لأن هذه الطريقة تجعل الإنسان يتناول كميات أقل من الطعام وتتيح له فرصة الاستمتاع به.
وأشار الدراسة التي نشرتها مجلة لانست وأجراها فريق من الباحثين في جامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وشملت 30 امرأة صغيرة السن قدموا لهن وجبة من المكرونة مع صلصة مكونة من طماطم وخضراوات وجبن بعد أن تناولن في وجبة الإفطار أغذية تحتوي على نحو 400 سعر حراري، وفق ما نقل "البيان" الإماراتي.
وبعدها قسموا المجموعة إلى فريقين: الأول طلبوا منه تناول الطعام بسرعة، والفريق الثاني طلبوا منه وضع الشوكة إلى جانب الطبق بعد تناول كل لقمة وتناول الطعام ببطء، ولاحظ الباحثون أن المجموعة الأولى أتمت الوجبة في تسع دقائق التهمن خلالها 646 سعراً حرارياً، أما أفراد المجموعة الثانية فقد تناولن 579 سعراً حرارياً في 29 دقيقة.
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