كيف تخسر وزنك بالأكل؟.. تناول الطعم ببطء

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت دراسة حديثة أن تناول الطعام ببطء يساعد على تخفيض وزن الجسم، وذلك لأن هذه الطريقة تجعل الإنسان يتناول كميات أقل من الطعام وتتيح له فرصة الاستمتاع به‏.‏

وأشار الدراسة التي نشرتها مجلة لانست وأجراها فريق من الباحثين في جامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وشملت ‏30‏ امرأة صغيرة السن قدموا لهن وجبة من المكرونة مع صلصة مكونة من طماطم وخضراوات وجبن بعد أن تناولن في وجبة الإفطار أغذية تحتوي على نحو ‏400‏ سعر حراري‏، وفق ما نقل "البيان" الإماراتي.

وبعدها قسموا المجموعة إلى فريقين: الأول طلبوا منه تناول الطعام بسرعة، والفريق الثاني طلبوا منه وضع الشوكة إلى جانب الطبق بعد تناول كل لقمة وتناول الطعام ببطء‏،‏ ولاحظ الباحثون أن المجموعة الأولى أتمت الوجبة في تسع دقائق التهمن خلالها‏ 646‏ سعراً حرارياً، أما أفراد المجموعة الثانية فقد تناولن ‏579‏ سعراً حرارياً في ‏29‏ دقيقة‏.