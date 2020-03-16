ميار الببلاوي تعلن توبتها عن فيلم "ديسكو ديسكو": لو رجع بيا الزمن هختار حجابي

تبرأت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، من مشاهدها بفيلم "ديسكو ديسكو" الذي شاركت في بطولته مع الفنان شريف منير عام 1993.

نشرت ميار على الأفيش الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليه: "التوبة تجب ما قبلها علشان محدش يفتكر إني بفتخر بالفيلم دا.. بس هي رسالة لناس شايفين نفسهم عليا أنا من قبلكوا وأنا ميار الببلاوي واللي أنا فيه دلوقتي نعمة من الله".

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وأضافت ميار التي لعبت دورا رئيسيا في الفيلم: "لو رجع الزمن هختار حجابي ونفس الطريق إنما متاع الدنيا زائل".