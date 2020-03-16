وصفات وأدعية.. طرق الأمهات عبر جروبات "فيس بوك" للوقاية من كورونا

تحولت جروبات الأمهات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى ساحة أدعية ووصفات للوقاية من فيروس كورونا، حيث لم تجد بعض الأمهات إلا هذه الوسيلة لتبادل الأحاديث عن أكثر الأطعمة والوصفات التي تحمي من انتقال الفيروسات.

اتجهت بعض الأمهات إلى تقديم نصائح طبية عبر "واتس آب" للتوعية بخطورة فيروس كورونا، وهذا ما قامت به ياسمين أحمد، طبيبة، أم لطفلين بعد تفشي الفيروس، وقدمت نصائح للأمهات عن أكثر الوصفات والمشروبات التي تحمي من انتشار الفيروسات مثل الينسون، الزنجبيل، وغيرها من النصائح التي تقدمها بشكل يومي للأمهات عبر جروبات "الواتس".

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اختلفت طريقة نهى وائل، تعمل في مجال المحاسبة حيث تحولت صفحتها الشخصية إلى أدعية: "الدعاء أكتر حاجة هتفيد علشان كده خصصت كل يوم جزء من اليوم أنزل فيه أدعية الناس تقرأها على الصفحات ثواب وفي الوقت نفسه محتاجين ندعي كتير إن ربنا يحفظنا من فيروس كورونا وكل الفيروسات"، بحسب حديثها لـ"هُن".

ترى مروة محمد، صيدلانية، أن هناك بعض الأشخاص غير المتخصصين استغلوا عدم فهم البعض، وتحولت بعض الجروبات إلى ساحة أحيانًا لنشر المعلومات الخاطئة دون التأكد من صحتها أو حقيقة من قام بنشر مثل هذه المعلومات: "كل واحد دلوقتي عايز يكتب معلومة أو وصفة الناس بتصدقه لأنهم للأسف عايزين يسمعوا في الفترة دي أي حاجة تطمنهم".

وقررت مروة المبادرة وتصحيح كل المعلومات الخاطئة التي ينشرها البعض، عن طريق نشر المعلومة الخاطئة وأسفلها المعلومة الصحيحة حتى يستفاد الآخرين.