خلال 24 ساعة.. طريقة سحرية لعلاج الشعر الجاف بالمنزل في 4 خطوات

الحصول على شعر صحي ومثالي، هدف يشغل بال العديد من الفتيات، خصوصًا صاحبات الشعر الجاف، الباحثات عن وصفة طبيعية سريعة المفعول لعلاجه، في ظل ارتفاع تكاليف منتجات العناية بالشعر.

وفيما يلي، خطوات تحضير وصفة سهلة واقتصادية لعلاج الشعر الجاف في المنزل، خلال يوم واحد، مع إمكانية تكرار الوصفة، مرة أسبوعيا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، المتخصص في الموضة والجمال.

مكونات وصفة علاج الشعر الجاف

الأفوكادو

زيت الزيتون

العسل الأبيض

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طريقة تحضير وصفة علاج الشعر الجاف

- يفرم الأفوكادو جيدا في الخلاط.

- خلط الأفوكادو المفروم، مع بقية المكونات، للحصول على قوام كريمي.

- وضع الخليط على الشعر لـ10 دقائق.

- غسل الشعر بالماء الفاتر، للاستمتاع بنعومته وانسيابيته.