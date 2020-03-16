نصيحة نبوية ومبادرة.. كيف تواجه الفنانات خطر انتشار فيروس كورونا؟

ارتداء الكمامة الواقية والامتناع عن السلام بالقبلات والأحضان والاستعمال المستمر للمطهرات والمنظفات اليومية إجراءات احترازية يحرص الجميع على اتباعها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تفشي في عدد من بلدان العالم.

وعلى هذه الخطى شاركت فنانات متابعيهن بإجراءاتهن الوقائية التي يتبعنها ومنهن من تحدثن عبر حسابهن على "السوشيال ميديا" عن الفيروس المنتشر.

مبادرة مي كساب

دعت مي كساب زملاءها في الوسط الفني لتحويل حساباتهم على "السوشيال ميديا" في نشر التوعية عن فيروس كورونا المستجد، فعبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" نشرت قائلة: "أنا طبعًا واثقة في رحمة ربنا بينا ولطفه وإنه هيسترها معانا والأيام الوحشة دي هتعدي على خير لإن ده وعد ربنا لينا، هتكون في مصر في سلام آمنين".

طالبت كساب: "أرجو وأدعو كل زمايلي الفناننين والرياضيين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، إننا نستغل الأكونتات لعمل فيديوهات توعية للجمهور عشان الحماية والوقاية والعلاج من الفيروس ده، عشان في ناس واخدة الموضوع هزار وده مش صح في ظرف طارئ، زي ده لازم نقف جنب أجهزة الدولة ووزارة الصحة عشان نقاوم ونعدي المحنة دي، وأنا هابتدي بنفسي، وعلى قد ما أقدر هعمل فيديوهات تساعد في تخطي المحنة دي، وربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أهلنا وبلادنا".

إليسا.. متقربش مني

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة لها عبر تويتر، مرتدية كمامة طبية، ووجهت نصائح لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

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وكتبت المطربة اللبنانية مع الأغنية: "ما بدي تقرب لي وتسلم عادي علي، نصائح إليسا للوقاية من كورونا".

سيرين عبدالنور ترتدي الكمامة في التصوير

نشرت سيرين عبدالنور مجموعة عن الإجراءات الوقائية التي أصبحت تتبعها، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، عبر حسابها على "إنستجرام"، فشاركت متابعيها بمقطع فيديو لها، في أثناء توجهها إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد، وهي مرتدية الكمامة الطبية وترتدي القفازات في يديها.

وظهر أحد الأشخاص في المقطع، وهو يرش مادة تعقيمية على الفنانة اللبنانية، وعقبت على الفيديو مطالبة الجمهور بعدم الضحك عليها، موضحة أنهم يفعلون هذا قبل التصوير.

النصيحة النبوية.. إيمي طلعت زكريا

وانضمت الفنانة إيمي طلعت زكريا للفنانات لكنها لجأت لنشر الأدعية، فعبر حسابها على "إنستجرام"، نشرت قائلة: "مع انتشار وباء كورونا إليكم النصيحة النبوية.. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام.. احفظوه وعلموه لأحبابكم".