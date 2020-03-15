أفكار أزياء سهرة للصبايا من سلمى أبو ضيف

تعتبر سلمى أبو ضيف واحدة من أكثر النجمات الشابات أناقة في الوطن العربي، وأسلوبها في الموضة يذكرنا كثيراً بإطلالات النجمات العالميات، من خلال الخيارات المميزة والعصرية التي تعتمدها في مختلف المناسبات، ولاسيما على السجادة الحمراء، فهي غالباً ما تختار التصاميم الأنيقة ذات الطابع الجريء، والتي تكون بعيدة عن الأسلوب المُبهرج أو المبالغ فيه، ولهذا قمنا اليوم بجمع بعض أجمل إطلالات سلمى في أزياء سهرة مثالية للصبايا، ليستلهمن منها بعض الأفكار.



سلمى أبو ضيف في جمبسوت باللون الزيتي:



من إطلالات سلمى أبو ضيف المميزة، التي رصدناها لها مؤخراً، كانت في جمبسوت بتصميم عصري مميز اختارته لإحدى المناسبات، بقصة الكورسيه المكشوفة الأكتاف من الأعلى وأرجله واسعة ومنسدلة، والملفت في التصميم هو الأكمام المبتكرة التي اتصلت بالتصميم على شكل يشبه القفازات، وأضافت إليه لمسات مميزة.



فستان قصير من التول تألقت به سلمى أبو ضيف:



لوك مفعم بالأنوثة اعتمدته سلمى أبو ضيف لإحدى المناسبات، حيث اختارت فستانا قصيرا كلوش باللون الزهري من مجموعة جيامباتيستا فالي x اتش ام Giambattista Valli X H&M وقد نسقته بأسلوب شبابي وعصري، مع حقيبة كتف صغيرة باللون الأسود وجزمة من الجلد اللامع باللون الأحمر.



إطلالة لافتة في فستان مبتكر اعتمدتها سلمى أبو ضيف:



اعتمدت سلمى أبو ضيف إطلالة مبتكرة ذات طابع شبابي أنيق، وكانت عبارة عن فستان قصير بقصة الكتف الواحد باللون الأسود، له من جهة كم باللون الفوشيا، وطوله وصل أعلى حد الركبة، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الأسود وحقيبة كلاتش أنيقة.



Advertisements



سلمى أبو ضيف في فستان أسود فاخر:



في مناسبة خاصة بدار مجوهرات شوميه Chaumet شاهدنا سلمى أبو ضيف وقد تألقت في إطلالة فاخرة كانت عبارة عن فستان سهرة باللون الأسود من دون أكمام، مع قصة الكورسيه من الأعلى وتنورته كبيرة متفاوتة الأطوال، نسقت معه صندل كعب عال من البلاستيك الشفاف ومجوهرات ماسية مميزة من دار شوميه Chaumet طبعاً.

أفكار أزياء سهرة للصبايا من إطلالات سلمى أبو ضيف المتنوعة التي تألقت بها هذا العام، شاهدي الصور واستوحي من اللوك الذي يناسبك ويناسب أسلوبك في الموضة.

قد يهمك أيضا:

موديلات جمبسوت تمنحك جسمًا ممشوقاً

إطلالات النجمات بالـ "جمبسوت" لإناقة وجرأة