ستايلات الجاكيتات الأكثر رواجًا لموسم الخريف

الخريف على الأبواب، وفي حين أن الأستغناء عن الملابس الصيفية قد يكون صعباً عليك، ولكن ليس ثمة ما ينافس حماس التسوق لاختيار الصيحات الجديدة وتخيل كل اللوكات التي ستبتكرينها بها. على رأس قائمة التسوق الخاصة بنا هي الجاكيتات التي ستحافظ على الدفئ وتضيف لمسة عصرية لافتة الى اللوكات. ستجدين نفسك هذا الموسم حائرة ما بين السترات الأساسية التقليدية وأخرى المريحة والأنيقة العصرية. من هنا، رصدنا لك ستايلات الجاكيتات الأكثر رواجاً المفضلة ، لتختاري منها ما يناسبك.

آخر موضة جاكيتات لموسم الخريف 2020

الزغب

إنه من الأقمشة الكثر راحة وسيحافظ على دفئك طوال الموسم. هذا الخريف، لا داعي أن ترتدي هذا القماش تحت معطفك وتتركيه خفياً، بل لا بد وأن تختاري ستراتك مصنوعة منه للوكات غاية بالمرح والأناقة.

سترات بأقمشة متعددة: رصدنا مثل هذه السترات على الكثير جداً من مدارج عروض الأزياء من لويس فيتون الى ديان فون فيرستينبرغ، والقطع المصنوعة من أقمشة متعددة قد وصلت الى القمة لخريف 2020أكنت مستعدة أن تختاريها بألوان صاخبة أو أخرى كلاسيكية، ثمة الكثير جداً من الخيارات لتختاري منها في الأسواق.



كمام غير التقليدية:

إذا كانت اللوكات التي رأيناها على مدارج عروض بالمان وبالانسياغا وجيفينشي وغيرها قد تركتنا نحلم بإطلالات دراماتيكية، الأكمام ذات الطابع القوي هي ما تحتاجينه. مع هذه الصيحة، ستتمكنين من تستقطبي الأنظار اليك على الفور بسترتك الساحرة.



سترات بأحزمة:

هذا الموسم، السترة الكلاسيكية الخريفية أضيف اليها تحديث بفضل الأحزمة المعززة لقوامك والتي ستظهر خصرك الجميل وشكل جسمك المفعم بالأنوثة.

Advertisements



سترات الترينش:



تماماً مثل السترات الجلدية، سترات الترينش أساسية هذا الخريف وكل خريف، ولكن لم لا تتركين جانبك المفعم باللمسات الفنية يسيطر على لوكك؟ اختاري سترتك الترينش بأكمام واسعة أو منتفعة أو انتقي تصميمك بلونين، اي انتقي هذه السترة مختلفة وذات لمسات مختلفة.



الكاب:

الكابات الروماتسية هي من القطع الأساسية التي ستحتاجينها هذا الخريف. وهي أكثر دفئاً من الخيارات الأخرى وبالتالي سترافقك الى الشتاء بخطى ثابتة.

قد يهمك أيضا:

الجلد يعود بتصميمات نابضة وعقلانية

المهرجان العالمي للموضة يتحدى احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس