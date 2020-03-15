استخدم الشماعات الخشبية.. 12 طريقة تساعدك للحفاظ على ملابسك لأطول فترة ممكنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتعرض بعض الملابس للتلف، نتيجة عدم الحفاظ عليها وبعض الأخطاء التي نرتكبها ربة المنزل أثناء الغسيل.

وهناك بعض الطرق للحفاظ على الملابس لأطول فترة ممكنة، وفق ما نقل موقع "Bright side" الأمريكي.

1- عدم غسل الملابس المتسخة جدا مع الملابس أقل اتساخا، حيث إن كل منهما يحتاج إلى كمية ماء مختلفة أثناء الغسيل، وحتى لا يؤدي إلى فقدان لونها الأساسي.

2- فرز الملابس بشكل صحيح أثناء الغسيل، ما يجعل فاعلية الغسيل أفضل.

3- ضبط درجة حرارة الماء أثناء الغسيل، حيث يجب استخدام الماء البارد للملابس المتسخة وليس الساخن.

4- عدم وضع الملابس الصوف والقطنية معا في دورة غسيل واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى الوبر في الملابس الصوف والقطنية وقد يصبح من الصعب إزالته.

5- استخدام منعم الأقمشة عند غسل الملابس الرياضية، ما يجعل رائحة العرق جافة بشكل أسرع.

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6- يجب اختيارات الشماعات الخشبية للحفاظ على الملابس من التجاعيد.

7- تجفيف الملابس المصنوعة من الصوف والتريكو على طاولة أو سطح مستو، ولحماية الطاولة يمكنك وضع ورق مقوى تحتها.

8- تخزين الملابس في أكياس بلاستيكية لفترة قصيرة، ولكن عند تخزينها لفترة طويلة في أكياس بلاستيكية فإنها تتلف، نظرا لأن الملابس تحتاج إلى درجة حرارة طبيعية وتهوية كافية لمساعدة القماش على الحفاظ على صفاته ومظهره.

9- تخزين الملابس المتسخة في مكان مخصص لها لمنع تكاثر البكتيريا والطفيليات.

10- يجب غسل الملابس الرياضية فورا بعد انتهاء التمرين، حتى لا تفقد مظهرها ولونها.

11- تعليق البلوزات التريكو في الدولاب في شماعات ذات حجم مناسب، لحمايتها من التمزق نظرا لضعف الخيط المستخدم في صنع التريكو.

12- لحماية الملابس من بقع العرق من خلال شراء دروع توضع تحت الإبط تساعد على امتصاص الرطوبة من تحت الذراع.