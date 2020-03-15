14 هدية مميزة يمكن تقديمها لحماتك في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم عيد الأم الذي يوافق 21 من مارس كل عام، ويسعى الأزواج إلى تقديم هدايا مميزة تتماشي مع شخصية الحمى.

لذا نقدم لكم مجموعة من الأفكار التي يمكن تقديمها لحماتك في يوم عيد الأم، وفقا لما ذكر موقع "Women's Health".

- إذا كانت حماتك من محبي ارتداء المجوهرات، يمكنك شراء خاتم أو قلادة مميزة لها، ستسعد بها كثيرا.

- إذا كانت من محبي العناية ببشرتها، ينصح أن تكون هديتها مجموعة من مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ذات ماركة جيدة.

- هناك بعض الحموات لديهن عشق بالطهي والمطبخ، فيمكنك أن تشتري لها بعض الأدوات الخاصة بالمطبخ؛ كالخلاط أو الميكروويف، ستفرح بها كثيرًا.

- أهديها وسادة طبية للرقبة والظهر، للتخفيف من آلام الرقبة والحصول على نوم هادي وصحي.

- إذا كنتِ ترغبين في شراء هداية للحماة الرياضية، يمكن أن تختاري لها حذاءً رياضيًا أو طقم ملابس للتمارين.

- ولو كانت من هواة الإكسسوارات المنزلية والمشغولات اليدوية، عليك بشراء بطانية أو سجادة مشغولة يدويًا.

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- من الهدايا المميزة أيضا، قضاء يوم كامل في سبا للتدليل والاسترخاء.

- لتوثيق ذكرى مميزة وفكرة هدايا خارج الصندوق في هذا اليوم، يمكن تقديم إطار مجمع عليه بعض صورها وصور عائلتها.

- حقيبة مصنوعة من الجلد الناعم كهدية رائعة وعملية في حمل مستلزماتها أثناء الخروج من المنزل.

- من الهدايا الصحية، طنجرة الضغط فهي تعد أداة مثالية لطهو طعام صحي ذا مذاق شهي في وقت قصير، كما أنها تساعد على الاحتفاظ بجميع العناصر الغذائية.

- يمكنك تقديم مجموعة من العطور الصيفية المنعشة برائحة الزهور، ليمنحها رائحة متميزة وجذابة.

- هناك بعض الحموات التي لديهن عشق للإلكترونيات، لذا اشترِ لها هاتف جديد.

- يمكنك شراء ملابس مصنوعة من خامة القطن الناعمة، تشعرها بالراحة والهدوء أثناء النوم.

- إذا كانت حماتك من محبي القراءة، اختاري لها مجموعة من الكتب والروايات المفضلة إليها وتقديمها كهدية في عيد الأم.