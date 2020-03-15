لا تتجاهلها.. 10 إجراءات ضرورية لمواجهة فيروس كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: أدى ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم، إلى اتخاذ بعض التدابير الوقائية المختلفة، وهناك بعض الإجراءات التي يُنصح باتباعها للوقاية من العدوى لتجنب الإصابة بالفيروس. لمزيد من المعلومات، اضغط هنا

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