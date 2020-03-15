ثروة أقلهن 17 مليار دولار.. تعرف على أغنى 8 نساء في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك العديد من النساء اللاتي نجحن في إثبات الذات، واحتللن قائمة أغنى النساء في العالم، بعضهن ورثن الثروة، والآخر من خلال عملهن.

وهناك قائمة بأغنى 8 نساء في العالم تمتلك مليارات الدولار، وفقا لما جاء في موقع "wealthygorilla".

- أليس والتون

هي ابنة سام والتون وول ماركت، مؤسس شركة وول ماركت للبيع بالتجزئة في العالم.

كما أسست "والتون" مؤسسة Art Bridges التي تهدف إلى توصيل الفن الأمريكي لمختلف دول العالم، تبلغ ثروتها 45,6 مليار دولار.

- ماريا فرانكا فيسولو

تقدر ثروتها 32.3 مليار دولار، وهي من أغني النساء في إيطاليا، كما أنها أرملة ميشيل فيريرو، ومالكة لشركة "فيريرو سبا" ثاني أكبر شركات صناعة الحلوى في أوروبا.

- جاكلين مارس

تحتل المركز الثالث في قائمة أغني نساء العالم، حيث تبلغ ثروتها 28.2 مليار دولار.

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وأيضا هي مستثمرة أمريكية ووريثة والدها مارس إنكوربوريتد مؤسس أكبر شركات صناعة الحلوى في العالم.

- سوزان كلاتن

تمتلك سوزان كلاتن أسهم في شركة "BMW" لصناعة السيارات وشركة "Altana" لصناعة الأدوية. وتبلغ ثروتها 24,4 مليار دولار.

- يانغ هويان

تعد يانغ من أصغر وأغني النساء المليارديرات في الصين، وتعتبر المساهم الرئيسي في شركة "كنتري جاردن" المملوكة لعائلتها. وتُقدر ثروتها 22.3 مليار دولار.

- لورين باول جوبز

جوبز هي سيدة أعمال أمريكية ومديرة تنفيذية لشركة إيمرسون المهتمة بالحفاظ على البيئة. وتبلغ ثروتها 21.3 مليار دولار.

- أبيجيل جونسون

هي سيدة أعمال أمريكية والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الأمريكية Fidelity Investments، كما أنها تمتلك نسبة 49 ٪ في الشركة. تبلغ ثروتها 18.2 مليار دولار.

جينا راينهارت

من مدينة أستراليا تبلغ ثروتها 17.4 مليار دولار، تعمل في مجال الصناعات التعدينية وريثة شركة "هانكوك" للتنقيب بعد وفاة والدها.