7 منتجات احذر شرائها بسعر رخيص حفاظا على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تجذبنا الأسعار الرخيصة للمنتجات المعروضة فنشتريها ونستعملها، دون أن يفكر كثيرون منا، في مدى تأثيرها على الصحة.

لذا نقدم لكم مجموعة من المنتجات التي يجب تجنب شرائها بسعر زهيد، كون أن مواد رديئة تدخل في صناعتها ما تؤثر على صحتنا، وفق ما نقل موقع "Bright side".

1- الملابس الحرير

شراء الأقمشة الحرير بثمن رخيص لرداءة نوعه قد يسبب الإصابة بالغثيان والقيء وآلام العضلات والتهاب الجلد، نظرا لتفاعل المواد الرديئة مع الجلد.

وللتمييز بين الأنواع الجيدة والرديئة، ضع قطعة قماش في يدك واضغط عليها لعدة ثواني إذا ظهرت ثقوب أو تجاعيد، فإنها منخفضة الجودة.

2- الملابس القطنية:

الملابس القطنية رخيصة الثمن تتسبب في حدوث المشاكل الجلدية، مثل تهيج الجلد، ويمكنك التعرف على مدى جودتها من خلال الملمس، فإذا كان قويًا وسميكًا يكون ذات جودة عالية، ومن خلال تعرضه للضوء إذا نفذت أشعة الضوء يكون رديء الصنع.

3- البناطيل الجينز:

يجب شراء الجينز المصنوع من نسيج عالية الجودة، حتى لا يفقد شكله أو يتمزق بعد كثرة استخدامه، وأيضا حتى لا يسبب الإصابة بحساسية الجلد.

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4- الأحذية:

من الأفضل أن يكون لديك زوج واحد من الأحذية باهظة الثمن بدلا من زوجين من الأحذية رخيصة الثمن المصنوعة من مواد رخيصة، إذ تؤدي إلى الكثير من الأضرار للجلد، منها حدوث الفطريات والتهابات للقدم واحمرار الجلد والحكة وتقشير الجلد فضلًا عن رائحة القدم الكريهة نظرا لأن المواد المصبوغ منها جلد الحذاء رديئة.

وللتحقق من جودة الحذاء من خلال ثنيه إلى النصف وإذا كان الحذاء مرن بما فيه الكفاية فإنه يدل على جودته.

5- النظارات الشمسية:

النظارات الشمسية ذات النوعية الرديئة يمكن أن تلحق الضرر بالبصر لأن العدسات الموجودة بها لن تحمي العينين من الأشعة فوق البنفسجية وتسبب تلفها والتهاب الجلد حول العين.

لذلك يجب قبل شراء النظارات الشمسية اختيار العلامات التجارية الموثوق.

6- ساعات اليد:

قبل التفكير في شراء ساعة يد اختر مكان موثوق به، لما تسببه الساعات رديئة الصنع من أضرار بعد ارتدائها، منها احمرار الجلد وتهيج الجلد وحساسية الجلد، خصوصا مع ملامستها للجلد ومع الاحتكاك والعرق.

7- أحمر الشفاه:

يجب على السيدات اختيار أنواع الروج باهظة الثمن، لأن الروج رخيص الثمن قد يتسبب في الكثير من الأضرار، منها التهابات اللثة وحول الأسنان وانبعاث الرائحة الكرهة من الفم، واحتمالية الإصابة بسرطان الجلد وتشقق الشفاه، لذلك يجب اختيار الأنواع الجيدة لأحمر الشفاه.