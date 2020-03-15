طبيعي 100%.. فوائد مذهلة يقدمها صابون الغاز لصحة بشرتِك وشعرِك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

تميل السيدات إلى استخدام المنتجات الطبيعية للعناية بصحة البشرة والشعر، ولا سيما صابون الغاز، الذي يتميز بعدم احتوائه على مواد كيميائية قد يكون لها تأثير عكسية على صحتهن.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد صابون الغاز للبشرة والشعر، وفقًا لموقعي "Ohmymag" و"Healthline" .

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