"حبيبات بالستراس والأحجار واللولي".. كمامات "حريمي" جذابة للوقاية من كورونا

الحصول على إطلالة أنيقة يشغل بال العديد من السيدات، في ظل رغبتهن في الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وسط ابتكار العديد من دور الأزياء والمصممين كمامات "على الموضة" و"غير تقليدية".

"هن" رصد أبرز أشكال الكمامات المتماشية مع أحدث صيحات الموضة، للوقاية من الفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم.

مصممة أردنية تبتكر كمامات للسيدات بالأحجار الملونة

المصممة الأردنية سامية الزقلة، غردت خارج السرب، مقدمة كمامات مزينة بحبيبات بالستراس والأحجار الملونة، من خلال أشكال ورسمات متنوعة، ولاقت الكمامات الجديدة اهتمام المشاهير الذين حرصوا على نشر صور لهم بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ"العربية".

ومن المشاهير الذين ارتدوا هذه الكمامات المزيّنة بالستراس، مقدمة البرامج جويل مردينيان، والفنانة مي حريري، ومقدّمة البرامج غادة التلي.

"كمامة براند" من دار الأزياء الإيطالية FENDI

190 يورو، أي ما يعادل 3300 جنيه مصري، هو سعر كمامة بنية اللون، مزينة بحرف "F" من توقيع دار الأزياء الإيطالية FENDI.

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رسومات كارتونية على كمامات للنساء والرجال

بدولارين أمريكيين، أي ما يعادل 31 جنيها مصريا، يمكن شراء كمامة تناسب الرجال والنساء، والتي تتميز بطباعة رسومات وصور كارتونية عليها، بحسب موقع aliex press.

كمامة سوارية من توقيع مصمم مصري

خلال حديثه لـ"الوطن"، تحدث مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، عن كواليس تصميم "كمامة الزفاف" أو "الكمامة السوارية"، قائلا إنه استغرق 3 ساعات متواصلة، في تنفيذ الفكرة، مستهلكا قماش بقياس 12×12 سنتيمتر مربع، للكمامة الواحدة، التي زينها بفصوص"اللولي"، "علشان هو موضة مابتبطلش أبدا"، مع استعمال قماش "دانتيل" الذي زاد الإطلالة نعومة وانسيابية، ويصل سعره إلى 1500 جنيه مصري.

"الكمامة السواريه" قدمها مع فستان زفاف يتناسب مع قصيرات القامة، لكونه قصيرا من الأمام، وطويلا من أسفل الظهر حتى القدمين، والذي نفذه على مدار شهر كامل، ضمن مجموعة أزياء 2020، ويمكن ارتداؤه في الأفراح "أوت دور" على شواطئ البحر.