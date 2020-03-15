أزهري يقدم لـ"الوطن" 3 أدعية تقي بها أسرتك من فيروس كورونا

قال الشيخ يسري عزام، أحد أئمة وزارة الأوقاف، إن الدعاء يغيّر الأقدار، ويمكن الاستعانة به للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، الذي يجتاح العالم، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه "وباء".

وأضاف "عزام"، خلال حديثه لـ"الوطن"، أن السنة النبوية ورد فيها دعاء "اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سائر الأسقام"، مضيفا أن ندعو بدعاء الصالحين عند نزول البلاء: "يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل".

وأشار إلى أهمية أن نكثر من الصلاة على النبي، لقوله إنها تكفي الهم، مختتما حديثه بالدعاء: "اللهم عافنا من البلاء والوباء وارزقنا الشفاء من كل داء".

Advertisements

معلومات عن فيروس كورونا

"كورونا"، هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا الجديد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

تتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات إذا وجدت هذه الأعراض لا بد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.