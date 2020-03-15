سارة نخلة تدون رسالة غامضة: الانسحاب هيخليه يندم

شاركت ملكة جمال سوريا السابقة، والفنانة سارة نخلة متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت من خلالها بإطلالة طبيعية متخلية عن المكياج الصريح.

ودوَّنت الفنانة رسالة غامضة على الصورة، قائلة: "أحسن انتقام في الدنيا هو الانسحاب، مع أي حد كان غير جدير بالحب والثقة، ابعدي واحرميه من الضحكة اللي كان بيضحكها معاكي، من الكتف اللي كان بيسنده وقت ضعفه، سيبيله الذكريات وهي كفيلة تعرفه قيمتك حتى لو ما جاش يعترفلك إنه مفتقدك بس هو بينه وبين نفسه عارف إنه خسرك وبيحاول كل يوم يلاقي واحدة تشبهلك بس عمره ما هايعرف يعوضك عشان الحب الحقيقي في العمر مرة وصبرك عليه كان ألف مرة بس خلاص مافيش حاجة بتدوم".

وتابعت قائلة: "حتى مامته اللي خلفته مش دايمة له، امشي يوم ما تلاقي إنك ضحيتي كتير واديتي فرص كتير بس ما تقدرتيش امشي، ربنا كبير أكبر مما تتخيلي وبيعوض عوض كبير بيخليكي كل يوم تقولي أنا إيه اللي كان بيجبرني إني أستحمل الحاجات الكتير دي وتقفي قدام نفسك تقوليلها كنا فاكرين إن اللي راح كويس بس طلع كويس إنه راح".

واختتمت: "كل اللي راحوا رجعوا بعد ما الأيام دارت بيهم بس لما رجعوا لاقونا حد تاني أقوى بكتير من اللي كسروه زمان".

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وتفاعل العديد من متابعي الفنانة مع الكلام، معلقين بأنها تشير إلى زوجها السابق الفنان أحمد عبدالله محمود، والتي انتهت زيجتهما بالمحاكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضت، في نهاية العام الماضي، باعتبار المعارضة المقامة من الفنان أحمد عبدالله محمود، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين في قضية خيانة أمانة، والمقامة من "نخلة"، كأن لم تكن، وتأييد حكم سجنه لمدة عامين، وهو حكم نهائي واجب النفاذ.