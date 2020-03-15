الامارات | ترامب يحاول "رشوة" علماء ألمان يطورون علاجا لكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحاول "رشوة" علماء ألمان يطورون علاجا لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وتنقل الصحيفة عن الدوائر الحكومية الألمانية أن ترامب يقوم بكل ما هو ممكن من أجل الحصول على اللقاح "للولايات المتحدة الأمريكية فقط".

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية للصحيفة أن هناك "اهتماما كبيرا للغاية" بتطوير لقاحات ومواد فعالة ضد فيروس كورونا الجديد في ألمانيا وأوروبا. وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية على تواصل مكثف مع شركة CureVac. وتحاول برلين هي الأخرى إبقاء الشركة في ألمانيا من خلال العروض المالية. أما الشركة نفسها فلم ترغب في التعليق على هذا التنافس الأمريكي - الألماني غير المباشر.

وتعمل شركة CureVac للتكنولوجيا الحيوية على إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) منذ عدة أسابيع. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الشركة تورستن شولر: "التوصل إلى هذا اللقاح على سلم أولوياتنا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي"، مضيفاً أن الشركة واثقة من تقديم اللقاح حتى الصيف المقبل، حيث يمكن اختباره سريرياً بعد ذلك".