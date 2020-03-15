"بدون مكياج أو تعليق".. أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري

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شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة لها، خلال تواجدها خارج مصر.
وأطلت ياسمين، في أحدث ظهور لها، بأزياء شتوية قاتمة اللون، مع تسريحة شعر "انسيابية" وبـ"نو ميكاب"، خلال جلوسها في أحد المطاعم، دون كتابة تعليق، مكتفية بوضع "إيموشن" قلب فقط.
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وخلال 30 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال السينما المصرية"، و"زي القمر بدون مكياج" و"هتيجي مصر إمتى يا ياسمين".
ويذكر أن ياسمين صبري، تشارك في تصوير مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2020.
يشار إلى أن ياسمين صبري بطلة إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، والذي حقق رواجا واسعا خلال الأيام الماضية.
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