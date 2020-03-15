حضرت جلسة دعم نفسي للمحاربات.. وزيرة التضامن الاجتماعي في زيارة لبهية

زارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مستشفى "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لتقديم الدعم النفسي لمحاربات السرطان، ضمن سلسلة من زيارات المسؤولين والمشاهير للمستشفى.

واستمعت القباج إلى عرض تسجيلي عن نشأة المستشفى وبدايته والتطوارات التي طرأت عليه ليؤدي دوره في علاج الآلاف من محاربات سرطان الثدي، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهن، وذلك في حضور عدد من مسؤولي المستشفى على رأسهم مهندس تامر شوقي رئيس مجلس الإدارة.

Advertisements

وقالت القباج، في كلمتها إن كل امرأة تعرضت لهذا النوع من السرطان والذي قد يؤدي إلى استئصال الثدي، يدفع الرجل للقيام بدوره في دعم المرأة وإشعارها أنها ما زالت إمرأة في كامل قواها وكامل أنوثتها وأنها امرأة قوية ولها نصيب من الجمال، حيث حبانا الله من الجمال الكثير، فعندما نفقد جزءا من جمالنا تبقى نواح كثيرة أخرى لا نفقدها.

وأكدت القباج، أن من أكثر السيدات اللاتي يحتجن إلى الدعم، السيدة الفقيرة غير المتعلمة والتي لا بد أن نصل إليها لتعي بصحة نفسها بالكشف المبكر، مشيدة بدور المجتمع المدني الناجح في كل الأزمات والذي يبرهن بالدليل القاطع أن الخير قادم، مؤكدة أنها تعول كثيرا على المتطوعين في كل منظمات المجتمع المدني، قائلة: "أرى في المتطوعين زهرات جميلات وقويات وسننهض بالتطوع المركزي على مستوى مصر، وأعتقد أن مركزية التطوع سيغير وجه مصر بشبابها، لأن الشباب والشابات يسعدون بالعطاء الذي هو شكل من أشكال الأخذ".

كما حضرت وزيرة التضامن الاجتماعي، جلسة دعم نفسي مع المحاربات لتستمع إلى قصصهن الإنسانية وكيف أسهم الدعم النفسي في تخطي الكثير من مراحل العلاج، مشيدة بدور المستشفى الرائد في علاج محاربات سرطان الثدي، كما وعدت القباج بالدعم الكامل لهذا الكيان قائلة: "سنكون خير دعم وسند".