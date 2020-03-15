تشبه كورونا.. تعمل إيه لو ظهرت عليك أعراض نزلات برد؟

في أغلب الحالات تكون أعراض نزلات البرد واضحة، منها الشعور بالحمى وأوجاع الجسم والتهاب الحلق وصداع الرأس وضيق التنفس وغيرها من الأعراض التي يجب الانتباه إليها، ولكن مع تشابه أعراض نزلات البرد مع الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، السؤال الآن ماذا تفعل إن ظهرت عليك أعراض برد؟ ويجب القيام ببعض الإجراءات منها كما ذكرها موقع "Web MD":

استشارة الطبيب

يجب الرجوع إلى الطبيب كإجراء وقائي حتى يتمكن من تشخيص المرض حيث يتسبب الفيروسان في ظهور أعراض متشابهة، كالحمى والسعال وآلام الرأس والعضلات والإرهاق.

فعند إصابة شخص بأي من الفيروسين، يعاني المريض من الحمى أو الحرارة، وتكون نادرة في الأنفلونزا العادية لكنها أساسية وقوية عند مريض كورونا الجديد، وقد يصاحيها القيء والإسهال.

الأمر نفسه ينطبق على التعب والإرهاق، حيث يظهران بشكل أقل حدة عند مريض الأنفلونزا، لكنه يكون أساسيا وحادا وقويا لدى مريض كورونا.

غسل اليدين بإنتظام

يجب الحرص على غسل اليدين بانتظام منعا لانتشار الجراثيم.

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تغطية الفم والأنف

يجب الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

تجنب المخالطة

تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس.

شرب السوائل

عند الإصابة بنزلات البرد يجب الحرص على شرب كميات كبيرة من السوائل.

غرغرة بالماء الدافئ

فهذا يساعدك في ترطيب الحلق ويخفف آلام التهابه.

تجنب المضادات الحيوية

تجنب تناول المضادات الحيوية، فالمضادات تستخدم لعلاج الأمراض البكتيرية.